Regierung prüft nach Flugzeug-Defekt kriminellen Hintergrund

Nach der unplanmäßigen Landung der Regierungsmaschine von Kanzlerin Angela Merkel auf dem Weg zum G20-Gipfel lässt die Bundesregierung einem Zeitungsbericht zufolge einen möglichen kriminellen Hintergrund des Zwischenfalls prüfen. Die durch eine elektronische Störung in dem Airbus vom Typ A340-300 ausgelöste Landung in Köln/Bonn werde kriminalistisch aufgearbeitet, berichtet die „Rheinische Post“ unter Berufung auf Sicherheitskreise. In Regierungskreisen hieß es, es werde in „alle Richtungen“ ermittelt.