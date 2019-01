De Niro

Robert de Niro würde niemals Trump spielen

Hollywood-Star Robert de Niro würde niemals US-Präsident Donald Trump spielen. „Für jede Figur, die ich spiele, finde ich immer irgendwo etwas Mitgefühl“, sagte der 75-Jährige der „Bild am Sonntag“. Er beschäftige sich lange mit ihnen, betrachte sie aus jedem Winkel, bis er etwas finde, an das er gefühlsmäßig anknüpfen könne, was ihm die Figur nachvollziehbar mache. „Bei Trump versuche ich das jeden Tag aufs Neue, einen Hauch von etwas zu finden, was mir Mitgefühl abringt. Es gelingt mir nicht. Es ist unmöglich. Trump ist und bleibt mir zutiefst unsympathisch.“