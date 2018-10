Terrorismus

Rohrbomben-Täter nimmt Trumps Kritiker ins Visier

Die an bekannte Kritiker von Präsident Donald Trump versandten Rohrbomben versetzen die politisch tief gespaltenen USA in Aufruhr. Adressiert waren die Päckchen an Ex-Präsident Barack Obama, dessen frühere Außenministerin Hillary Clinton und weitere Prominente, die als Zielscheiben der politischen Rechten gelten. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einem „eindeutigen Terrorakt“, die Behörden erhöhten ihre Sicherheitsvorkehrungen vor den Kongresswahlen. Trump rief die Amerikaner zum Zusammenhalt auf.