Romantisches Silvester: Heiratsantrag auf großer Bühne

Für diesen besonderen Moment hat sich ein Mann am Silvesterabend die größtmögliche Bühne ausgesucht: Vor Tausenden Menschen auf der Berliner Festmeile vor dem Brandenburger Tor machte ein Besucher seiner Partnerin einen Heiratsantrag. Und für seinen Mut wurde er auch belohnt - sie sagte Ja. Die beiden können nun als Ehepaar in spe auf Deutschlands größter Silvesterparty in das neue Jahr feiern.