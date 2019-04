Verkehr

Rückreisewelle nach Osterferien rollt zumeist ohne Probleme

Zum Ende der Osterferien in mehreren Bundesländern ist die Rückreisewelle am Sonntag zumeist ohne größere Behinderungen gerollt. Eine Ausnahme war die A71 in Thüringen: Dort wurden bei einer Massenkarambolage wegen plötzlicher Glätte und Hagels 25 Menschen verletzt, vier davon schwer. Die A71 war zwischen Meiningen-Nord und dem Dreieck Suhl zunächst in beide Richtungen voll gesperrt. Auf den meisten anderen Autobahnen lief der Verkehr weitgehend störungsfrei. Am Wochenende endeten die Osterferien in neun Ländern.