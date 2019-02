Bundesliga

Rückspiel nach legendärem 4:4: Revierderby im Fokus

Die Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga stehen im Zeichen des Revierderbys. Borussia Dortmund will mit einem Sieg am FC Schalke 04 vorbeiziehen und wieder die Vorherrschaft im Revier übernehmen. „Es ist einfach die Mutter aller Derbys“, sagte Schalke-Trainer Domenico Tedesco zur Partie um 15.30 Uhr. Im zweiten Sonntagsspiel ist RB Leipzig drei Tage nach dem bitteren Aus in der Europa League bei Werder Bremen zu Gast. Die Bremer benötigen noch einen Sieg, um die Planungen für die neue Bundesliga-Saison starten zu können.