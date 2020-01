OBERPFALZ

Rund 300 Schweine bei Stallbrand verendet

Rund 300 Mastschweine sind bei einem Stallbrand in Neualbenreuth in Bayern verendet. Das Feuer war laut Polizei in der Nacht aus noch unklarer Ursache ausgebrochen. Betroffen waren zwei Ställe mit insgesamt 500 Schweinen. Ein Stall brannte komplett ab. Der Sachschaden beträgt rund 700 000 Euro.