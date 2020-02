Deutschland

„Sabine“ stürmt über Deutschland und bremst den Verkehr

Sturmtief „Sabine“ hat in weiten Teilen Deutschlands den Verkehr durcheinandergebracht und erste Schäden verursacht. Für die meisten Regionen rief der Deutsche Wetterdienst die zweithöchste Unwetterwarnstufe aus, für manche Gegenden in Baden-Württemberg und Bayern sogar die höchste. Die Deutsche Bahn stellt den Bahnverkehr bundesweit ein, nach und nach sollten alle Züge ihre Fahrt an größeren Bahnhöfen beenden. Auf den Straßen kommt es wegen umgestürzter Bäume ebenfalls zu Behinderungen, und auch der Flugverkehr ist stark beeinträchtigt.