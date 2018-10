Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Sammer fordert Respekt im Umgang zwischen Clubs und Medien

Der frühere Sportvorstand beim FC Bayern, Matthias Sammer, hat einen angemesseneren Umgang in der Zusammenarbeit zwischen Medien und Fußballclubs angemahnt. „Geht wieder respektvoller miteinander um“, sagte Sammer in seiner Funktion als TV-Experte bei Eurosport. Es dürfe in Krisensituationen nicht immer so schnell um einzelne Personen gehen. Sammers Aussagen sind eine Reaktion auf die Medienschelte des FC Bayern. Stunden zuvor hatte die Bayern-Spitze um Präsident Uli Hoeneß angeblich „herabwürdigende“, „respektlose“ und „hämische“ Berichterstattung angeprangert.