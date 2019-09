SPD

Schäfer-Gümbel: Klimapaket Bewährungsprobe für Koalition

Der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel hat die anstehenden Entscheidungen über ein Milliardenpaket für den Klimaschutz als bislang größte Bewährungsprobe für die schwarz-rote Koalition bezeichnet. Es gehe um grundlegende Richtungsentscheidungen in vielen Feldern, sagte Schäfer-Gümbel dem „Tagesspiegel“. Das sogenannte Klimakabinett will an diesem Freitag weitrechende Entscheidungen zur Verbesserung des Klimaschutzes treffen. Schäfer-Gümbel sagte, die große Koalition müsse Deutschlands Zukunft neu ausrichten, „klimagerecht und gleichzeitig sozial gerecht“.