Schalke-Gedenkfeier für Assauer

Der FC Schalke 04 und zahlreiche Fans sagen heute zum letzten Mal „Tschüss“ und „Glückauf“ zu Rudi Assauer. Mit einer Gedenkfeier in der Propsteikirche St. Urbanus in Gelsenkirchen-Buer würdigt der Traditionsclub aus dem Revier die großen Verdienste des am 6. Februar gestorbenen langjährigen Fußball-Managers. Anschließend werden Tausende Anhänger, Prominente, Vertreter anderer Clubs und Freunde in Assauers „Wohnzimmer“ - der Veltins-Arena - zusammenkommen. In seinem Sinne hat Schalke zu Bier und Bratwurst eingeladen.