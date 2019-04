Bundesregierung

Scholz will Steuerzahler um 800 Millionen Euro entlasten

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will die Steuerzahler im kommenden Jahr um 800 Millionen Euro entlasten. Das berichtet der „Spiegel“. So soll die Verpflegungspauschale für Arbeitnehmer um zwei Euro pro Tag erhöht werden. Geplant sei auch eine Pauschale für Berufskraftfahrer von acht Euro je Tag. Auch die Mehrwertsteuer auf elektronische Bücher und Zeitschriften will Scholz demnach senken. Sie sollen von 2020 an wie gedruckte Erzeugnisse dem ermäßigten Satz von sieben Prozent unterliegen - statt dem Normaltarif von 19 Prozent.