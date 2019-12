Russland

Schuster befürchtet Belastung des Verhältnisses zu Russland

Sollten staatliche Stellen in Russland oder in der Teilrepublik Tschetschenien tatsächlich einen Mord in Berlin in Auftrag gegeben haben, dann sieht CDU-Innenexperte Armin Schuster das deutsch-russische Verhältnis schwer belastet. „Das wäre ein Rückfall in die Zeit des Kalten Krieges“, sagte Schuster der „Bild“-Zeitung. Für den Fall einer russischen Verstrickung in den Mord fordert Schuster Konsequenzen: „Dann müssen die Spionageabwehr und die Auslandsaufklärung gegen Russland deutlich ausgeweitet werden.“