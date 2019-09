Verbraucher

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schwache Zustimmungswerte für Nährwert-Logo Nutri-Score

In der Debatte um klarere Kennzeichnungen von Zucker, Fett und Salz in Lebensmitteln hat das farbige Logo Nutri-Score bei einer neuen Umfrage schwache Zustimmungswerte erhalten. Fast die Hälfte der Befragten konnte nicht sagen, weshalb es überhaupt auf der Packung ist. Gut oder sehr gut über das Produkt informiert fühlten sich durch Nutri-Score demnach 20 Prozent. Der Lebensmittelverband Deutschland hatte die Studie in Auftrag gegeben. Eine Umfrage der Verbraucherorganisation Foodwatch und von Medizinverbände hatte hingegen hohe Zustimmungswerte für Nutri-Score ergeben.