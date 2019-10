Schweden

Schweden und Dänemark: gemeinsam gegen Kriminelle vorgehen

Dänemark und Schweden wollen im Kampf gegen Kriminelle stärker zusammenarbeiten. Man sei sich darüber einig, dass die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität eine intensivere Zusammenarbeit erforderlich mache, teilten die Regierungen der beiden Länder mit. Dazu soll nun ein sogenanntes Joint Analysis Team aufgebaut werden, damit Informationen in der Grenzregion besser ausgetauscht werden können. Sowohl in Schweden als auch rund um die dänische Hauptstadt Kopenhagen kam es in diesem Jahr bereits zu außergewöhnlich vielen Explosionen.