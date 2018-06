Flüchtlinge

Seehofer beharrt auf nationalen Maßnahmen

Innenminister Horst Seehofer hält nationale Maßnahmen in der Asylpolitik auch dann für notwendig, wenn es demnächst „Ansätze“ für eine europäische Lösung geben sollte. Das berichten Mitglieder des Innenausschusses des Bundestages, denen Seehofer seinen noch unveröffentlichten „Masterplan Migration“ erläuterte. Er will anordnen, dass Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden, an der deutschen Grenze abgewiesen werden. Kanzlerin Angela Merkel will dagegen eine europäische Lösung. Der Streit belastet die Union und die Große Koalition sehr.