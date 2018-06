Deutschland

Seehofer dringt auf rasche Einigung im neuen Asylstreit

Innenminister Horst Seehofer dringt auf eine schnelle Einigung mit Kanzlerin Angela Merkel im neu aufgebrochenen Asylstreit. Er habe eine Verantwortung für dieses Land, nämlich dass man steuere und ordne, so Seehofer. Und das könne er nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben. Seehofer hatte überraschend die für morgen geplante Vorstellung seines sogenannten Masterplans Migration verschoben. Hintergrund ist ein Streit mit Merkel in der Frage, welche Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden sollen.