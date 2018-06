Flüchtlinge

Seehofer lehnt faule Kompromisse im Asylstreit mit CDU ab

Im neu aufgebrochenen Asylstreit in der Union hält CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer einem Medienbericht zufolge an seinem sogenannten Masterplan Migration fest. Sein Plan müsse „so kommen“, sagte Seehofer laut Redaktionsnetzwerk Deutschland am Abend in der Sitzung der CSU-Landesgruppe in Berlin. Er sei nicht bereit, „einen halben Plan mit faulen Kompromissen zu veröffentlichen“. Seehofer hatte zuvor überraschend die für heute geplante Vorstellung seines Plans verschoben. Hintergrund waren Differenzen mit Merkel darüber, welche Flüchtlinge künftig an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden sollen.