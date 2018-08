Bundesregierung

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Seehofer und Baerbock in Sommerinterviews von ARD und ZDF

Bundesinnenminister Horst Seehofer und die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock stellen sich heute Journalistenfragen in Sommerinterviews. Seehofer dürfte in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ vor allem zur Asyl- und Flüchtlingspolitik befragt werden. Der CSU-Chef steht zeitlich unter Druck, weil er angekündigt hat, bis Ende Juli/Anfang August mit Staaten wie Italien, Spanien und Griechenland Flüchtlingsabkommen schließen zu wollen. Bisher liegen diese nicht vor. Grünen-Chefin Baerbock steht in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ Rede und Antwort.