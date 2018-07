Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Sekundenschelle Überweisungen bald für Millionen Bankkunden

Nach schleppendem Auftakt im Herbst bekommt das Thema schnelle Überweisungen in Deutschland Umdrehungen. Vom 10. Juli an können die rund 50 Millionen Kunden der bundesweit 385 Sparkassen Echtzeitzahlungen - sogenannte Instant Payments - nutzen. „Unsere Kunden können damit Geld in Sekundenschnelle überweisen - ganz einfach und sicher“, sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Helmut Schleweis, der Deutschen Presse-Agentur.