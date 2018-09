WTA

Serena Williams verliert gegen Schwester Venus

Die vor einem halben Jahr Mutter gewordene Serena Williams ist bei ihrem Comeback auf der WTA-Tour in der dritten Runde an ihrer Schwester Venus gescheitert. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin musste sich mit 3:6, 4:6 überraschend deutlich geschlagen geben und verpasste damit den Einzug ins Achtelfinale beim Tennis-Turnier in Indian Wells. Nach der Partie umarmten sich die beiden Schwestern herzlich am Netz, bevor Serena enttäuscht das Stadion verließ.