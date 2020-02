Spanien

Sicherheitslandung in Madrid

Ein Flugzeug mit 128 Passagieren an Bord hat wegen eines beschädigten Reifens eine Sicherheitslandung in Madrid durchgeführt. Die Landung der Air Canada-Maschine erfolgte kurz nach 19.00 Uhr ohne Probleme. Zuvor war der Pilot mit der Maschine mehr als vier Stunden über ein Gebiet südlich der spanischen Hauptstadt gekreist, um Treibstoff zu verbrauchen und die Maschine leichter zu machen. Die Maschine vom Typ Boeing 767-300 war beim Start in Madrid an einem Fahrwerkrad beschädigt worden. Der Jet war gegen 14.30 Uhr gestartet und hätte eigentlich nach Toronto fliegen sollen.