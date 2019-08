Bayern

Situation um Sané bleibt vor Bayern-Trainingslager ungeklärt

Die ungelöste Frage einer möglichen Verpflichtung von Leroy Sané begleitet den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern auch in sein anstehendes Trainingslager in Rottach-Egern. Der am Sonntag im englischen Supercup am Knie verletzte Nationalspieler favorisiere einen Wechsel von Manchester City nach München, verschließe sich aber auch nicht einem Verbleib beim englischen Meister, berichtet die britische Zeitung „The Independent“. Wie schwer Sané in der Partie gegen Champions-League-Sieger FC Liverpool verletzte, blieb zunächst unklar.