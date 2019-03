International

Skirennfahrer Felix Neureuther beendet seine Karriere

Skirennfahrer Felix Neureuther beendet seine Karriere nach dem letzten Weltcup-Slalom der Saison am Sonntag. Das sagte der deutsche Rekordsieger im Weltcup der Deutschen Presse-Agentur. „Es waren einfach zu viele Zweifel da und zu viele Fragezeichen, dass ich das nochmal schaffe“, sagte der 34-Jährige. Deutschland verliert damit einen der beliebtesten Sportler des Landes. Neureuther hatte in dieser Saison nach einem Kreuzbandriss sein Comeback gegeben. Wegen vieler gesundheitlicher Probleme war er in den vergangenen Monaten aber nicht mehr an seine alte Leistungsfähigkeit herangekommen.