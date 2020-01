Russland

Söder will mit Putin auch über Tiergarten-Mord sprechen

CSU-Chef Markus Söder will bei seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin auch den mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin ansprechen. Eine vollständige Kooperation bei der Aufklärung des Falles sei notwendig, sagte Söder in Moskau. Er werde das Thema „einfach ganz vernünftig und seriös“ ansprechen. Der Fall hat die deutsch-russischen Beziehungen schwer belastet. Die Bundesanwaltschaft verdächtigt staatliche Stellen in Russland oder in der Teilrepublik Tschetschenien, den Mord in Auftrag gegeben zu haben.