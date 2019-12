Internet

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Sozialwahlen sollen online möglich werden

Krankenkassen sollen ihre Sozialwahlen ab 2023 künftig auch online durchführen können. Das sieht ein Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums vor, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt und den das Bundeskabinett heute beraten will. Dafür müssen die Kassen Ihre Satzungen bis zum 30. September entsprechend ändern. Der CDU-Arbeitsmarktexperte Peter Weiß sagte, man erwarte vom Update beim Verfahren eine höhere Wahlbeteiligung und damit auch eine stärkere Legitimation der Selbstverwaltung in der Krankenversicherung.