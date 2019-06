Spanien

Spanien besiegt Südafrika in der deutschen Gruppe mit Mühe

Auch Spanien ist in der deutschen Gruppe B holprig in die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich gestartet. Die Spanierinnen besiegten am Abend den WM-Neuling in Le Havre mühevoll mit 3:1. Spanien ist am kommenden Mittwoch in Valenciennes der nächste deutsche Gegner, Südafrika trifft am Donnerstag in Paris auf China.