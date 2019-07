USA

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

SPD schließt deutsche Bodentruppen in Syrien aus

Die SPD hat einem Einsatz deutscher Bodentruppen in Syrien eine Absage erteilt. „Deutsche Bodentruppen in Syrien wird es mit uns nicht geben“, twitterte der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel. Auch Grüne, FDP und Linke forderten ein klares Nein zu einer entsprechenden Anfrage der USA. Aus der Unionsfraktion wurde dagegen eine sorgfältige Prüfung gefordert. Der US-Sonderbeauftragte für Syrien hatte die Bundesregierung um zusätzliche Unterstützung für den Kampf gegen den IS gebeten. Deutsche Bodentruppen sollten US-Soldaten teilweise ersetzen.