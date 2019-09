SPD

SPD-Fraktionsvizes verteidigen Klimapaket

Die SPD-Fraktionsvizes Sören Bartol und Matthias Miersch haben das Klimapaket der schwarz-roten Bundesregierung gegen Kritik verteidigt. „Klar, ohne die notwendigen Kompromisse mit unserem Koalitionspartner wären einige Ergebnisse noch ambitionierter ausgefallen“, schrieben die Bundestagsabgeordneten in einem Brief an die Fraktion, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Das Konzept sei jedoch ein großer Schritt in die richtige Richtung. „Es ist ein guter erster Anfang auf dem Weg zu einem sozial ökologischen Umbau unserer Gesellschaft.“