Sperrung der A9 wegen Waldbrand beendet

Die wegen eines Waldbrands in Fichtenwalde nahe Potsdam gesperrte Autobahn 9 ist wieder frei. „Die Sperrung wurde in der Nacht aufgehoben“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums am frühen Samstagmorgen. Sperrungen auf der A9 und A10 hatten am Freitag zu langen Staus geführt. Auch auf den Umleitungen und in der Potsdamer Innenstadt standen die Autos Stoßstange an Stoßstange. Der ADAC erwartet das verkehrsreichste Wochenende in diesem Jahr, weil in einigen Bundesländern die Ferien enden und in anderen beginnen.