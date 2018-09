DFB

„Sport Bild“: DFB will künftig in E-Sport einsteigen

Der Deutsche Fußball-Bund will nach einem Bericht der „Sport Bild“ künftig in den E-Sport einsteigen. Demnach habe sich der Verband bis Ende August Angebote von drei verschiedenen Firmen erstellen lassen. Der reale und virtuelle Fußball sollen künftig miteinander verbunden werden, wie das Fachblatt berichtete. Bereits im April hatte der DFB seine ablehnende Haltung gegenüber E-Sport aufgeweicht. Beim nächsten DFB-Bundestag im Herbst 2019 soll „eSoccer“ dafür laut „Sport Bild“ in die Satzung aufgenommen werden.