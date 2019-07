Buntes

„Star Trek“-Trailer: Data und Seven of Nine sind zurück

Star-Trek-Fans können sich nächstes Jahr über ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern freuen. Bei der neuen Serie „Star Trek: Picard“ werden unter anderem Brent Spiner als Android Data und Jeri Ryan als blonde Borg-Drohne Seven of Nine mitwirken. Das verrät ein neuer Zwei-Minuten-Trailer, den CBS am Wochenende vorstellte. Im Mittelpunkt steht Patrick Stewart, der von 1987 bis 1994 in der TV-Serie „Star Trek: Das nächste Jahrhundert“ Kapitän Jean-Luc Picard darstellte. In „Star Trek: Picard“ muss sich der Weltraumkommandant im Ruhestand eine neue Crew zusammenstellen.