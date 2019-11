USA

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Statue von Ronald Reagan auf der US-Botschaft enthüllt

Auf der Dachterrasse der US-Botschaft in Berlin steht jetzt eine Statue des einstigen amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan. Das überlebensgroße Bronze-Standbild wurde von US-Außenminister Mike Pompeo enthüllt - einen Tag vor dem 30. Jahrestag des Mauerfalls. Die Statue steht wenige Meter von dem Ort am Brandenburg Tor entfernt, an dem Reagan 1987 dem damaligen sowjetischen Führer Michail Gorbatschow zurief: „Reißen Sie diese Mauer nieder!“ Die Idee für die Statue stammt nach einem Bericht des „Wall Street Journal“ vom US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell.