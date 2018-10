Nordrhein-Westfalen

Stefan Raab mit Live-Show in Köln

Moderator Stefan Raab feiert am Abend in Köln ein kleines Comeback auf der Bühne. Fast drei Jahre nach seinem Rückzug vom Fernsehbildschirm lädt der Entertainer zu einer Live-Show in seiner Heimatstadt. Sie heißt schlicht „Stefan Raab live!“ und soll - so die Ankündigung - mit „Musik, Spitzenwitzen und spektakulären Gästen“ aufwarten. Um das genaue Programm macht Raab allerdings noch ein kleines Geheimnis. Weitere Shows sind im November und Dezember geplant - ebenfalls in Köln.