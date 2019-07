Musik

Stefanie Hertel feiert als „Masked Singer“ Geburtstag

Volksmusikstar Stefanie Hertel ist an ihrem 40. Geburtstag in der Show „The Masked Singer“ als Panther enttarnt worden. Bei der ProSieben-Sendung, in der Prominente unter Masken unerkannt singen, bekam Hertel am Abend die wenigsten Anrufe und schied deshalb aus. „Es gibt immer noch Menschen da draußen, die mich etwas falsch einschätzen. Ich glaube, das war eine ganz gute Gelegenheit, da mal was zu zeigen“, erklärte die Musikerin. In den Shows hatte Hertel im hautengen Kostüm etwa „Highway To Hell“ von AC/DC oder „Sucker“ von den Jonas Brothers gesungen.