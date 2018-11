Deutschland

Stimmungsaufheller im November: Karneval beginnt

In den rheinischen Karnevalshochburgen beginnt heute um 11 Uhr 11 die närrische Zeit. Allerdings erstmal nur für einen Tag - so richtig los geht es dann erst im neuen Jahr. In Düsseldorf erwacht nach neunmonatigem Tiefschlaf um 11 Uhr 11 der Obernarr Hoppeditz. In Köln präsentiert sich ein neues Dreigestirn. Dort wird mit vielen tausend Feiernden auf den Straßen gerechnet. Die Wetteraussichten sind allerdings nicht so gut, es soll zeitweise regnen. Vergangenes Jahren waren am 11.11. in Köln massive Trink-Exzesse beklagt worden.