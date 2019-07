Deutschland

Störungen bei Facebook, Instagram und Whatsapp

Facebook, Instagram und Whatsapp sind am Nachmittag von Störungen betroffen. Ein Facebook-Sprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur Probleme beim Hochladen von Fotos und anderen Dateien in den Apps des Unternehmens. Man arbeite daran, schnellstmöglich wieder einen normalen Betrieb herzustellen. Alle drei Dienste gehören zum Facebook-Konzern. Laut der Website „allestörungen.de“ sind besonders Nutzer in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Benelux-Staaten betroffen.