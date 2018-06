CSU

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Stoiber erwartet Lösung im Asylstreit

Der frühere CSU-Chef Edmund Stoiber rechnet mit einer Lösung im Asylstreit mit der CDU. „Ich bin zuversichtlich nach dem, was ich höre aus Brüssel. Ich glaube, dass sich da schon noch ein Weg findet“, sagte Stoiber am Abend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. „Es bewegt sich eine Menge.“ Merkel habe auf europäischer Ebene offenbar entscheidende Mitstreiter gefunden. Auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen erwartet nach eigenen Worten keinen Bruch zwischen CDU und CSU: „Ich gehe davon aus, dass wir zusammenbleiben“, sagte die CDU-Politikerin.