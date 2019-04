Tourismus

Streikwelle: Spanien-Touristen droht Flugchaos zu Ostern

Reisenden in Spanien drohen kurz vor Ostern und an den Feiertagen Flugausfälle und Wartezeiten im gesamten Land. Nachdem das Sicherheitspersonal des Madrider Flughafens bereits am Freitag in einen unbefristeten Streik getreten war, legten heute auch die Piloten der Regionalfluggesellschaft Air Nostrum zunächst für drei Tage die Arbeit nieder. Die größten Sorgen bereitet aber ein möglicher Streik des Bodenpersonals am Ostersonntag und am 24. April. Damit würde nach Schätzungen bis zu fünf Millionen Urlaubern aus ganz Europa zu Ostern ein Flugchaos drohen.