Streit um Supertanker: Iran für diplomatische Lösung

Teheran (dpa) – Der Iran will den Streit um seinen vor Gibraltar gestoppten Supertanker diplomatisch lösen. "Wir werden natürlich alle rechtlichen Kanäle in Betracht ziehen, hoffen aber letztendlich auf eine diplomatische Lösung", sagte Vizeaußenminister Abbas Araghchi in Teheran. Der iranische Supertanker "Grace 1" war am Donnerstag vor Gibraltar wegen des Verdachts illegaler Öllieferungen für Syrien gestoppt worden. Auch die britische Marine war an der Aktion beteiligt. Der Iran protestierte gegen den Stopp seines Öltankers, und bestellte den britischen Botschafter in Teheran ein.