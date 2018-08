Feste

Strenge Sicherheitsvorkehrungen bei Londoner Notting-Hill-Karneval

Viele Tausend Menschen haben heute trotz Regens und strenger Sicherheitsvorkehrungen zum Notting-Hill-Karneval auf den Straßen von London gefeiert. Teilweise trugen die Teilnehmer über den bunten Kostümen Regencapes oder schützten sich mit Schirmen vor der Nässe. Allein am ersten Tag des zweitägigen Events waren mehr als 6000 Polizisten im Einsatz, morgen soll diese Zahl noch erhöht werden. Das laut Veranstaltern „größte Straßenfest Europas“ - es lockt bis zu einer Million Menschen an - wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von Messerstechereien überschattet.