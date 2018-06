Arbeit

Stromschlag tötet Arbeiter auf Autobahnbaustelle nahe Quickborn

Bei Bauarbeiten an der Autobahn 7 nahe Quickborn in Schleswig-Holstein ist ein Arbeiter von einem Stromschlag getötet worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die Arbeiter in der Nacht mit dem Aufstellen eines 40 Tonnen schweren Krans beschäftigt, als ein Arm des Krans eine Hochspannungsleitung berührte. Ein Arbeiter brach zusammen und blieb leblos liegen. Seine Kollegen und Sanitäter versuchten, ihm zu helfen - der Mann starb jedoch wenig später. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.