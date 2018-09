Deutschland

Studie: Für Industrie ist Künstliche Intelligenz Schlüssel

Industrie-Unternehmen in Europa haben die Bedeutung Künstlicher Intelligenz als einen maßgeblichen Schlüssel-Faktor für ihren künftigen Erfolg erkannt. Im Schnitt erwarten die Unternehmen dadurch Umsatzzuwächse von 11,6 Prozent bis 2030. Das geht aus einer Studie hervor, die von Hewlett Packard Enterprise und den Ausrichtern der Konferenz Industry of Things World in Berlin durchgeführt wurde. Der Umfrage zufolge, in der 858 Vertreter von vorwiegend in Europa tätigen Industrie-Unternehmen befragt wurden, beschäftigt sich die Mehrheit mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz.