Suche nach Angreifer von Nürnberg läuft

In Nürnberg sucht die Polizei weiter nach dem Mann, der am Donnerstagabend drei Frauen teils lebensgefährlich verletzt hat. Auch über Nacht sei man im Einsatz, teilte die Polizei Mittelfranken bei Twitter mit. Im Rahmen der Fahndung wurden mehrere Personen überprüft. An dem Fall arbeitet eine Sonderkommission von 40 Beamten. Die Fußgängerinnen waren in einem Zeitraum von etwa drei Stunden niedergestochen worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie alle von ein und demselben Täter angegriffen wurden.