Suche nach Motiven für Anschlagsserie in Sri Lanka

Nach der verheerenden Anschlagsserie auf christliche Kirchen und Hotels mit mehr als 200 Toten in Sri Lanka sind die Motive für die Taten noch ungeklärt. Zwar gab es 13 Festnahmen, es bekannte sich aber zunächst niemand zu den Angriffen. Bei den Explosionen waren nach Polizeiangaben mindestens 215 Menschen getötet worden, darunter auch mehr als 30 Ausländer aus mehreren Ländern. Rund 450 Verletzte wurden am Abend noch in Krankenhäusern behandelt. Die deutsche Botschaft in Sri Lanka bemüht sich um Aufklärung, ob auch Deutsche betroffen sind, hieß es von Außenminister Heiko Maas.