Suche nach Ursache für Hausbrand in Köln läuft weiter

Nach dem verheerenden Hausbrand mit zwei Toten in der Kölner Innenstadt ist die Ursache für das Feuer noch völlig unklar. „Wir konnten das Gebäude bislang nicht betreten, weil die Statik noch überprüft wird“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Feuerwehr will im Laufe des Tages alle Bereiche des Hauses absuchen, es gebe aber keine Hinweise auf vermisste Personen. Bei dem Brand am Mittwochabend erlitten vier Bewohner Rauchvergiftungen, ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.