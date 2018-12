Tiere

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Surfer bei Hai-Attacke schwer verletzt

Ein Surfer ist bei der Attacke eines Hais vor der Ostküste Australiens schwer verletzt worden. Der Hai habe den 36-Jährigen am frühen Morgen bei Nambucca Heads, rund 400 Kilometer nördlich von Sydney, angegriffen und am Bein verletzt, teilte die Polizei mit. Der Schwerverletzte habe sich anschließend ans Ufer gerettet, wo ihn ein Passant fand und die Rettung alarmierte. Nach einer Statistik der Taronga-Umweltgesellschaft war dies bereits der 24. Hai-Angriff vor der australischen Küste in diesem Jahr, einer davon endete tödlich.