Tarifverhandlungen für Länder gehen in entscheidende Phase

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder gehen heute in die wohl entscheidende Phase. In Potsdam kommen die Spitzenvertreter der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, des Beamtenbunds dbb und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder zur dritten Verhandlungsrunde zusammen. Einen Abschluss im Verlauf des Wochenendes hielten die Verhandlungspartner für möglich. Mit umfangreichen Warnstreiks hatte die Gewerkschaft in den vergangenen Tagen Druck gemacht.