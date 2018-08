Deutschland

„Tatort“-Erfinder Gunther Witte gestorben

Der „Tatort“-Erfinder Gunther Witte ist tot. Der ehemalige WDR-Fernsehspielchef, der einst das Konzept für die berühmte Krimi-Reihe entwickelte, starb überraschend bereits am vergangenen Donnerstag im Alter von 82 Jahren in Berlin, wie der WDR in Köln mitteilte. Das habe der Sender aus dem Kreis der Familie erfahren. „Mit seiner einzigartigen Erfindung der “Tatort„-Reihe hat er den WDR und das deutsche Fernsehen so nachhaltig geprägt wie kaum ein anderer: Sonntag, 20.15 Uhr ist nach wie vor “Tatort„-Zeit im Ersten“, erklärte Intendant Tom Buhrow.