Kriminalität

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Tatverdächtiger nach Tod von 14-Jähriger festgenommen

Nach dem gewaltsamen Tod einer 14-Jährigen in ihrer Wohnung in Berlin ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Die Polizei bestätigte die Festnahme, nannte aber keine weiteren Einzelheiten. Der Verdächtige wurde nach Polizeiangaben in seiner Wohnung festgenommen und von der Mordkommission vernommen. Die 14-Jährige war am Mittwochabend mit schweren Verletzungen von ihrer Mutter in der gemeinsamen Wohnung gefunden worden. Rettungskräfte konnten ihren Tod nicht mehr verhindern.